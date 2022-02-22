جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس مسعد موسى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من شركة الخطوط الجوية الليبية لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الخدمات الأرضية التى تقدمها مصرللطيران لرحلات الخطوط الليبية بمطارى القاهرة وبرج العرب الدوليين.





جاء ذلك فى إطار تعزيز التعاون فى مجال صناعة النقل الجوى مع الأشقاء العرب ، وفى ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى والشركة القابضة لمصرللطيران بتوسعة قاعدة عملاء مصرللطيران من شركاء الصناعة. وأعرب الوفد الليبى عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعد استكمالًا للعلاقات الممتدة والتعاون المشترك بين الشركتين، وأشاد الوفد بخدمات شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية وما تمتلكه من كوادر بشرية، ومعدات أرضية حديثة فى المطارات المصرية. حضر اللقاء من الجانب الليبى الطاهر تنتوش، مدير العمليات الأرضية، والمهندس عبدالسلام فتحى مفتش الجودة العام بالشركة الليبية، ومن جانب مصر للطيران للخدمات الأرضية نانسى عمر مدير عام العقود والاتفاقيات، وحسام عبداللطيف مدير عام الشؤون المالية، وبهاء ثروت مدير إدارة خدمة العملاء، ومحمد حسين مدير إدارة الاتفاقيات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تبحث مع وفد الخطوط الليبية التعاون المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.