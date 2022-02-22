رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى «إعصار63»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية، لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين "إعصار 63" والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام، فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على المستويات كافة، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى، فضلاً عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال الجيش الثالث الميدانى، مشيرًا إلى أن التدريب يُعد جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة ولقتدار، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.