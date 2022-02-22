محافظ بورسعيد يتابع عددًا من المشروعات التنموية والخدمية

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار العمل فى تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق حى العرب، تماشيًا مع الطفرة التنموية والخدمية التى يشهدها حى العرب وكافة أحياء المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.





وأشار الغضبان، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى وصول العمل فى رصف وتطوير الشارع لمراحل متقدمة؛ للحفاظ على عدم تكدس السيارات والازدحام بأوقات النهار، موضحا أن العمل فى تطوير المنطقة المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، يتم على أعلى مستوى لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام نظرًا لما تشهده هذه المنطقة من إقبال كبير للمواطنين وباعتبارها من المحاور الرئيسية فى منتصف المحافظة.

وأوضح أنه يتم إعادة رصف هذه الشوارع والاهتمام بالمسطحات الخضراء وزيادة الإضاءة، لافتا إلى أنه يجرى الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفق للجدول الزمنى المحدد.

وأكد أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطورًا غير مسبوق من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة لإنشاء أحدث مول تجارى للملابس المستعملة والجارى الانتهاء منه قريبًا.

ولفت إلى إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرًا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذبًا سياحيًا غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها.

وتابع، معدلات التنفيذ الجارية فى تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بحى المناخ، موضحا أن أعمال رصف شارع أسوان بحى المناخ تأتى فى إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

وقال، إن أعمال التطوير تمتد بدءًا من شارع سعد زغلول حتى شارع كسرى وصولًا لشارع النصر فى إطار أعمال التوسعة ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.