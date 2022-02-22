محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة والمرور للتأكد من خدمات التأمين الصحى

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أيمن منصور مدير عام التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد؛ لمناقشة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا عن الأماكن التى تمت إتاحتها لتلقى لقاح كورونا ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
وأكد دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحى بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية، منوها بضرورة توفير كافة الأدوية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحى.
وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق الانضباط الإدارى بها وإعداد تقرير شهرى عن الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية، وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى فى جميع التخصصصات.
ولفت إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمرور؛ للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبى وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
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