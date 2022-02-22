وكيل وزارة الإعلام الكويتية: الرئيس السيسى له مكانة خاصة فى قلوب الكويتيين

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع الإعلام الخارجى فيصل المتلقم على تاريخية ومتانة وأخوية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لهما مكانة خاصة فى قلوب الكويتيين.
وقال المتلقم فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبلده الثانى الكويت هى زيارة عزيزة من رئيس عزيز لإخوانه فى دولة الكويت، مؤكدا خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة بين الكويت ومصر وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين".
وأكد المتلقم أهمية دور الإعلام المصرى فى تناوله القضايا العربية ودعمه الخاص لقضايا الكويت العادلة على المستوى العربى والإقليمى والدولي، مشيرا إلى التوافق فيما بينهم لمواجهة كافة التحديات على كافة الأصعدة.
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