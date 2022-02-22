الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع ”إعصار 63” بالجيش الثالث الميدانى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين (إعصار 63) والذى تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى ويستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات ، ثم إجراءات تنظيم التعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناءمراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث الميدانى ، مشيراً إلى أن التدريب يُعد جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.