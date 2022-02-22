/681051/معين-الشعباني-يقترب-من-تولي-مهمة-الرجاء-والرحيل-عن-المصري

أشارت عدة تقارير مغربية، بأن نادي الرجاء أتفق مع معين الشعباني لتولي مهمة الفريق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكدت الصحف المغربية بأن الرجاء مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي، للنادي المصري بشأن معين الشعباني، وأن المدرب التونسي وافق بشكل مبدئي على الرحيل عن الفريق البورسعيدي وتدريب الرجاء.

ويتضمن عقد معين الشعباني مع المصري شرط جزائي يقدر، بـ100 ألف دولار ، وأكد المدرب أنه مستعد لدفع المبلغ المذكور بعد الإتفاق مع الرجاء، لفسخ عقده من طرف واحد.

المصري يرفض التفريط في معين الشعباني

وخرج سمير حلبية رئيس النادي المصري، ونفى أن معين الشعبان تحدث مع الإدارة في هذا الشأن، وأنهم متمسكون بالمدرب، وأن إذا طلب نادي الرجاء التعاقد معه سيرفوض ويتمسكون بالمدرب حتى نهاية الموسم.

المصري يقسو على مازيمبي بثنائية نظيفة بالكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي ومازيمبي الكونجولي، بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري، في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري للنقطة الرابعة، في المجموع الثالثة، ويتصدر الترتيب، على حساب مازيمبي وصيف المجموعة بثلاثة أهداف.

أهداف المصري البورسعيدي في المباراة

سجل ياسر حامد الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الستين من عمر اللقاء من خلال كرة عرضية من إلياس جيلاصي من الطرف الأيسر قابلها الفلسطيني ياسر حمد بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وأكد إلياس بالهدف الثاني في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة والستون من عمر اللقاء، من خلال مرور رائع من البديل محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية سددها إلياس جيلاصي في الشباك بعد خروج حارس المرمى لمقابلة عنتر.

المصري والقطن الكاميروني

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.

شهد ملعب روميدي أدجبا على لقاء المصري البورسعيدي، والقطن الكاميروني، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة منتخب مصر ونيجيريا في أولى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.