/681052/لأول-مرة-بعد-مطالبات-الجمهور-بطلاقهم-منى-زكي-تظهر-في-أحضان-أحمد-حلمي

لأول مرة بعد أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أثار الجدل في الأيام الماضية، ومطالبات الجمهور للفنان أحمد حلمي بطلاق منى زكي، تظهر الفنان في أحضان زوجها في إحدى المناسبات وكأنها تطمأن جمهورها وتغيظ أعدائها بسلامة علاقتهما العاطفية.

دوت الخليج يرصد ظهور منى زكي في أحضان زوجها أحمد حلمي

وظهرت منى زكي في صورة شاركتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحضان زوجها أحمد حلمي، وبجانبهم رجل أخر، بعد أن تصدر هشتاج مطالبات رواد السوشيال ميديا على تويتر للفنان أحمد حلمي بضرورة انفصاله عن منى زكي، بسبب مشاهدها المثير للجدل في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي عرض منذ قرابة شهر على منصة نتفلكس العالمية.

هذا ووقعت الفنانة منى زكي، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، بعد الساعات الأولى من طرح فيلم أصحاب ولا أعز، وذلك بسبب مشهد خلعها لملابسها الداخلية في أول مشهد بالعمل، مما اعتبره البعض جراءة من الفنانة المطالبة في الآونة الأخيرة بالسينما النظيفة.

انتقادات لاذعة لمنى زكي واحمد عز بسبب أصحاب ولا أعز

أوعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـالإباحية، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

والبعض بدأ يتعججب من علاقة أحمد حلمي بمنى زكي وكيف لم تتهدد بعض كل هذه الانتقادات التي وجهت له، وكيف سمحت رجولته في الحفاظ على ثباته الانفعالي وراء هذا الهجوم.

أبطال فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.