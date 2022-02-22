محلية النواب تناقش قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة..رئيس اللجنة: تطبيقه ضرورة لحل مشكلات المنظومة وفض أي تشابكات

/681053/محلية-النواب-تناقش-قانون-تنظيم-الإعلانات-علي-الطرق-العامةرئيس-اللجنة-تطبيقه-ضرورة-لحل-مشكلات-المنظومة-وفض-أي-تشابكات

عقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

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طلب الإحاطة جاء بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

تطبيق قانون الإعلانات علي الطرق العامة

وفي هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاح في بعض الملفات لا يكون فقط بالتشريع، فهناك تشريعات تصدر لحل مشكلات ولكن إذا لم يطبق التشريع لن تحل المشكلات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أهمية قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وعلى ضرورة تطبيقه وأن تكون لائحته التنفيذية شارحة للقانون ومفسرة له وتساعد على حل مشكلات المنظومة وفض أى تشابكات.

من جانبه، قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ستصدر من مجلس الوزراء غدا الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستعمل على فض التشابكات بين الجهات المرتبطة بمنظومة الإعلانات.

نائب وزير الإسكان: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

وفي ذات السياق، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وعرضت على مجلس الوزراء ومن المزمع أن يصدرها المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

وأضاف نائب وزير الإسكان أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية لكل التفاصيل المتعلقة بالإعلانات والتراخيص والتقديم الإلكتروني، وتبسط الاجراءات وهى مبسطة لتطبيق القانون، وتحدد المدد الزمنية لكل إجراء.

وتابع: "بعد تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية قد تواجه المنظومة إشكاليات فى التطبيق، إذا حدث ذلك سيتم التحديث وتلافى أى معوقات".