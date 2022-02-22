/681055/بعد-كريم-الحسيني-هؤلاء-النجوم-يتخلون-عن-الفن-ويلجأون-للمشاريع-البسيطة

وكأنها حملة دشنها الفنان كريم الحسيني عن طيب خاطر، فبعدما كشف عن مشروعه الجديد، وبدأ العديد من الجمهور والفنانين في دعمه، خرج بعده عدد من النجوم يكشفون عن مشاريعهم البسيطة الذين لجأوا لها حتى لا يقبلون بأدوار فنية لا يرغبون في تأديتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجوم تخلوا عن الفن ويلجأون للمشاريع الصغيرة

كريم الحسيني

كانت بداية هذه الفكرة من الفنان كريم الحسيني، الذي أطلق فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو يجول بسيارته في الشوارع وعليها مشروبات ساخنة، معلقا على الفيديو: «الشغل مش عيب».

وبعد ساعات من تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو، ودعم نجوم الفن في مصر له، خرج الحسيني ليوضح سبب مشروعه، مؤكدا أنه لجأ له حتى لا يفرض عليه عمل فني لا يليق به، ويحسب عليه عملا دون فائدة، كما أنه بحاجة لمال في إعانته على تكاليف الحياة.

سارة نخلة

بعدها، خرجت الفنانة السورية سارة نخلة وكشفت عن مشروعها الجديد، فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا حاسة ان في ناس كتير اوي مستغربة اوي ان زميلنا كريم الحسيني المحترم عمل كدا و اشتغل حاجة جنب التمثيل، ومش فاهمة ليه مستغربين اوي مع انه موقف رجولي جدا و طبيعي اي راجل مكانه هايعمل كدا".

وتابعت نخلة حديثها: "انا من ٣ سنين عاملة مشروع خاص ليا و مش بتكلم عنه ومش بحب اقول، بس عملت كدا عشان مايجيش يوم اضطر اشتغل عمل مش راضية عنه عشان الفلوس و عشان انا متغربة و الكلام دا.. بس بجد لازم الناس تحس بالممثلين بجد الممثل انسان حساس و مرهف و بيبقى عنده حمول كتيرة اوي و برضو بيظهر بالشكل اللائق المحترم و هو شايل الهم جواه".

وقالت رشا العدل في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متحدثة عن مشروعها الجديد: "أنا فتحت مشروع أكل وهنزل أبيع في الشارع في دهب.. لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة.. المنتجين والمخرجين مش بيطلبوني وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين، أنا نقابية من 20 سنة والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما اتعب اعرف ادخل مستشفى بسعر مخفض.. وأنا عارفة أني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا».