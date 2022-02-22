/681058/التشكيل-الرسمي-لمصر-المقاصة-لمواجهة-الأهلي

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي مصر المقاصة، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يريد النادي الأهلي الفوز من أجل تصدر الدوري العام، في ظل المنافسة الشرسة بينه وبين الزمالك وبيراميدز

تشكيل المقاصة لمواجهة الاهلي

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

الهجوم: حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد

البدلاء: أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.

تاريخ مواجهات الأهلي ومصر المقاصة

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

التقى الفريقين في 20 مباراة، حقق المارد الأحمر خلالها الفوز في 12 مباراة وهزم في مباراتين وتعادل الفريقان في 4 مناسبات.

ويسعي الشياطين الحمر في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل والعودة إلي صدارة الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة من أصل 7 مواجهات خاضها الفريق.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن

في خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود.

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.