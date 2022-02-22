«كان نفسنا نكون معاكي».. نبيلة عبيد وسوسن بدر يهنئان دنيا عبد العزيز

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حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنانة دنيا عبد العزيز على عقد قرانها الذي تم اليوم الثلاثاء، بحضور نخبة من الوسط الفني.

دوت الخليجيرصد رسائل نجوم الفن لدنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها

ونشرت الفنان نبيلة عبيد مجموعة صور للفنان دنيا عبد العزيز من حفل زفافها، وعلقت عليها قاىلة: «الف مبروك يا احلى عروسة في الدنيا كلها، ودنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى، مبروك وكان نفسي اكون معاكم بس لانا حاضرة فرحتك بقلبي وروحي، مبروك».

في حين نشرت الفنانة القديرة سوسن بدر نفس الصورة وعلقت عليها: «ألف مبروك يا دنيا يحبيتي، كان نفسي أكون معاكي في يوم زي ده».

معلومات عن دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز ولدت في 1 نوفمبر لعام 1989، وهي ممثلة مصرية ولدت في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية. بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم "أحوال شخصية" للمخرج شفيق شامية، ثم "الجراج" حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء. ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

سوسن بدر تتألق في مسلسل أبو العروسة

من ناحية أخرى، يعرض للفنانة الكبيرة سوسن بدر، مسلسل «أبو العروسة 3»، المذاع على شاشات التليفزيون عبر قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساءً، إذ أنه بعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة dmc مصر في الساعة الحادية عشر مساء في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرا.

مسلسل أبو العروسة 3

ويعد مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.