مدبولى يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسراج سعد، مساعد وزير الإسكان، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أعمال تطوير الطرق والمرافق، وتنسيق الموقع، التى تتم فى مدينة شرم الشيخ، استعداداً لمؤتمر تغير المناخ، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المدينة فى أزهى صورة، بما يعكس ما يتم حالياً فى مصر من نهضة فى مختلف المجالات.
وأضاف السفير نادر سعد أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف المستثمرين السياحيين المتعثرين بالمدينة، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من مشروعاتهم السياحية، وتشغيلها، بما يسهم فى زيادة الغرف السياحية، بمختلف مستوياتها، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على حل مشكلات المستثمرين الجادين، خصوصًا الذين لديهم نسب إنجاز متقدمة فى المشروعات، بينما سيتم التعامل بحسم مع من حصلوا على الأراضى منذ سنوات عديدة، ولا توجد أى نسب إنجاز فى مشروعاتهم.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، الذين تخطت نسب إنجاز مشروعاتهم الـ 50%، طبقًا للحصر الذى تم استعراضه خلال الاجتماع، بهدف العمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتشغيلها.
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