6 نصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي.. تعرف عليها

تساؤلات كثيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، تدور في ذهن المواطنين خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ، عن كيفية استخدام سخان الكهرباء بالشكل الأمثل لترشيد الطاقة والحفاظ على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون زيادة كبيرة .

نصائح التحكم في استهلاك السخان الكهربائي :

1-ابتعد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد الاستهلاك.

2-ابتعد عن تشغيل السخان طوال اليوم لأن الحرارة في هذه الحالة تفقد، فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

3-فرغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه بشكل دوري، وبالتحديد كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاء السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4-اضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

5-ابتعد عن تشغيل السخان طول اليوم وقم بتشغيله قبل الاحتياج له بحوالي نصف ساعة فقط.

6-اشتر سخانا عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.​