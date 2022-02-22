6 نصائح للتحكم في استهلاك السخان الكهربائي.. تعرف عليها

تساؤلات كثيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، تدور في ذهن المواطنين خلال فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة ، عن كيفية استخدام سخان الكهرباء بالشكل الأمثل لترشيد الطاقة والحفاظ على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون زيادة كبيرة .
نصائح التحكم في استهلاك السخان الكهربائي :
1-ابتعد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد الاستهلاك.
2-ابتعد عن تشغيل السخان طوال اليوم لأن الحرارة في هذه الحالة تفقد، فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.
3-فرغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه بشكل دوري، وبالتحديد كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاء السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.
4-اضبط الترموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.
5-ابتعد عن تشغيل السخان طول اليوم وقم بتشغيله قبل الاحتياج له بحوالي نصف ساعة فقط.
6-اشتر سخانا عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.
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