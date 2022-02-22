/681068/عمار-حمدي-يبدأ-برنامج-العلاجي-الطبيعي-ويستعد-للعودة-للقاهرة

بدأ عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاج الطبيعي في النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها بنجاح تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، إن عمار سيعود إلى القاهرة بعد ١٠ أيام، على أن يتوجه إلى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات، لخوض منافسات بطولة ‏كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

الأهلي يواجه مصر المقاصة بالدوري

يلتقي الأهلي اليوم مع مصر المقاصة، في الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر، برصيد 8 نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

في خط الدفاع: ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن

في خط الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود.

في خط الهجوم: ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال