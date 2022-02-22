«جبالي» و«عبد الوهاب» يهنئون رئيس مجلس الشورى السعودي بيوم تأسيس المملكة..ويؤكدون: نشيد بالدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم أواصر التعاون الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة

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بعث كلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة لـ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.

دوت الخليج

ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

حيث بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء في نص برقية التهنئة:

"يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى الشعب السعودي الشقيق بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس النواب المصري بأصدق التهنئة بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذه المناسبة الوطنية التي نعتز بها جميعاً بل ونفخر بالجذور الراسخة للمملكة قيادة وشعباً خلال مسيرة ثلاثة قرون منذ عام 1727 وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية".

وأردف رئيس مجلس النواب: "في هذا الصدد نشيد بالدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية في دعم أواصر التعاون ووشائج الأخوة بين البلدان العربية الشقيقة".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة، قائلاً: " ننتهز هذه المناسبة الوطنية الجليلة لأتوجه إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بخالص الدعاء بدوام الارتقاء والنهوض بالمملكة العربية السعودية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها".

رئيس الشيوخ يهنئ نظيره السعودي بذكرى تأسيس السعودية

كما بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشيوخ السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكةالعربيةالسعودية، مؤكداً أنه يوم يذكرنا بمناسبة عظيمة تم فيها وضع اللبنة الأساسية للبناء والوحدة فى شبه الجزيرة العربية والتى ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهارفي كل مجال.

وأشار المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، إلي أن هذه المناسبة تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية و تأكيداً على دورها الرائد في مساندة الامتين العربية والإسلامية و خدمة الإسلام والمسلمين.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، في تهنئته بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصرى والسعودي مؤكداً انها علاقات تاريخية وراسخة وازداد رسوخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من كل سوء.

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، ببرقية مماثلة للسفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، داعيا الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي الشقيق بالخير والسداد.