تشكيل الأهلي لمواجهة مصر المقاصة.. عودة الشناوي

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أعلن بيتسو موسيماني المدير لفني للنادي الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على المقاصة، في ظل المنافسة الشرسة على صدارة جدول الترتيب مع الزمالك وبيراميدز، بينما يريد المقاصة تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الخسارة خلال المباراة.

تشكيلة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - رامى بيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحة – ديانج- ميكيسيونى - أفشة - الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

ينتظر النادي الأهلي اليوم رقم مميز، في الـ 22 / 2 / 2022، امام مصر المقاصة، والتي يحتفل به كل العالم، ولكن المارد ينتظره لقاء مميز اليوم.

أرقام مميزه تنتظر الأهلي أمام مصر المقاصة:

الأهلى لو فاز النهارده ب 3 أهداف، ويكون عنده 22 نقطة، ويصل سجل تهديفه في الدوري إلى 22 هدف.

تحمل المباراة الرقم 22 لنادي الأهلى منذ نهاية الدوري الموسم الماضي.

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة دوري ابطال إفريقيا.

التقى الفريقين من قبل في 8 مواجهات ، في دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي الفوز 4 لقاءات م، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة.

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المباراة أمام ماميلو صن داونز، بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الثانية، وتأجيل مباراته مع المريخ السوداني بالجولة الأولى.