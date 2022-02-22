/681074/رشا-سامي-العدل-تفتتح-مشروع-بيع-أكل-في-الشارع-أين-العدل-جروب-هذا-ما-قاله-عمها-وطارق-الشناوي-يعلق-خاص

"ابن الوز عوام".. مثل شهير وقديم قد ينطبق على نجم كبير له ابنة ممثلة، مثل رشا سامي العدل، ولكن كما يصفها المقربون منها أنها جدعة مثل والدها الفنان الكبير الراحل سامي العدل. ولكن الجمهور فوجئ اليوم بإعلان رشا بيعها لبعض الأطعمة التي ستصنعها في منزلها وستقوم ببيعها بشوارع دهب. وذلك عقب تجاهل المنتجين لها. فيبقى السؤال لماذا لا تدخل شركة "العدل جروب" التي آسسها والدها الراحل برفقة أشقاءه مدحت وجمال العدل؟

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة للفنانة رشا سامي العدل وبداية مشروعها الجديد وكيف جاء رد أعمامها والنقد الفني

هكذا علقت أسرة رشا سامي العدل على مشروعها الخاص

تواصل موقع "دوت الخليج" مع المنتج محمد العدل، للتعليق على عمل ابنة شقيقه الفنانة رشا سامي العدل في مشروع خاص بها، وقال: "رشا مش صغيرة وممكن تاخد قراراتها بشكل مستقل". بينما رفض كلًا من مدحت العدل وجمال العدل بالتعليق على هذا الأمر.

الناقد طارق الشناوي يتحدث عن رشا العدل

وقال الناقد الفني طارق الشناوي: "في البداية الشغل ليس عيبًا في أي مجال، مثل الممثل الشاب كريم الحسيني فهو يبيع شاي وقهوة داخل سيارته. أما بالنسبة لرشا وأعمامها فأنا الذي أعرفه أن سامي العدل آوصى شقيقه جمال العدل على أبناءه وطبقًا لكلام جمال في لقاء تليفزيوني قديم، فإنه يتحمل أن يتضايق ابناءه أثناء العمل ولكنه لا يتحمل أن يرى آحد يُضايق أبناء سامي".

وتابع الشناوي، حديثه وقال: "دعونا نكون صرحاء الفن لا يوجد به واسطة حتى وإن كان عمي أو والدي في الوسط، ولكن المنطق يقول أن جمال العدل يفهم في الفن جيدًا ولديه انحياز عاطفي تجاه سامي العدل وأبناءه ولا يوجد عمل فني إلا ويُهدى لروح سامي، ولكنني آرى في النهاية أنه لا يوجد أزمة في أنها تبيع أكل بالشارع إذا كان هذا مورد رزق عظيم وليس الشيء الذي أخجل منه على الاطلاق".

لماذا رشا سامي العدل تريند؟

بدأت قصة الفنانة رشا سامي العدل منذ مساء أمس الاثنين 21 فبراير، عندما كتبت أنها ستفجر مفاجأة قد تخسر البعض بسببها وقد يدعمها البعض الأخر، وأنها اتخذت هذا القرار بعد تفكير طويل، ما جعل الجمهور يبدأ في وضع تخمينات حول قرارها كما تلقت الكثير من الهجوم والاتهامات.

ردت رشا سامي العدل على تعليقات وتخمينات الجمهور وكتبت: "الناس اللي بتقول يا هتحول جنسيًا يا هقلع اللامؤاخذة يا هتحجب يا هالحد يا هتجوز مسيحي يا هنتحر يا هشتغل رقاصة، واحدة ضحكتني جدًا وقالت حسبي الله هاتعملوا إيه تاني في الجيل ده، هو جيل مهبب اساسًا يا حجة ماتقلقش عليه".

وتابعت: "ده ليس إلا إنعكاس نابع من مستواكم الفكري العفِن لازم اي حاجة البني آدم يقولها أو ينفس بيها يكون وراها مصيبة أو كارثة أو فعل مشين يا متكونوش مبسوطين ومتعرفوش تشبعوا شيطانكم، مينفعش تفتكروا حاجة كويسة أو إنجاز مثلًا أو خبر حلو لا ازاي ده حتى يبقى عيب وحرام، أنا خدت كمية حسنات في ساعات تكفيني سنين قدام وأدين لكم بالشكر والعرفان".

واختتمت حديثها: "عموماً اعتذر لكم اني بحطم آمالكم ولا حاجة من دول صح أنا بس نويت اتمرد على الوضع الحالي ورشا الطيبة اللي بتسكت عن حقها ماتت خلاص".

رشا سامي العدل تفتح مشروعها الخاص

قررت رشا سامي العدل التمرد على وضعها الحالي أثناء تواجدها في مدينة دهب، وبدأت اليوم في الإعلان عن مشروعها الخاص وهو بيع أطعمة في الشارع، حيث ستقوم بعمل أكلات وستبيعها داخل سيارتها.

وخرجت رشا سامي العدل في بث مباشر آخر قالت خلاله أنها لجأت لعدد من العاملين في الوسط الفني كونه حقها لأنها ممثلة ونقابية، وقالت: "أنا سعيت ولكنني فشلت وده مش عيب وأنا مش بجري ورا التريند لأني مرتبة للمشروع ده من أكتر من شهرين".

هل تخلت أسرة رشا العدل عنها؟

نفت رشا سامي العدل تخلي أسرتها عنها وقالت في نفس البث المباشر أنها إذا لجأت لهم لن يتأخروا عليها: "حياتي مستورة الحمدلله ولكني مش هستنى لما اتحوج لحد وربنا ما يحوجني لحد وأشحت وإني أقول حد يديني، ومحدش يقولي عيلتك وبباكي دول كلهم جزمتهم على راسي وأنا لو رفعت سماعة التليفون على حد من أهلي وقولتلهم أنا عايزة ومحتاجة محدش فيهم هيقول هيتأخر، فأنا مش بعيب على أهلي أو على ظروف أو على نقابة".

أعمال شاركت بها رشا سامي العدل

بدأ الجمهور يبحث عن الأعمال التي شاركت بها رشا سامي العدل كممثلة، فوجدناها شاركت في طفولتها بمسرحيتين الأولى "الأممير الصغير"، والمسرحية الثانية "السيرك"، وكانت آخر أعمال رشا دور "أش أش" في مسرحية "سيرة الحب"، حيث جسدت دور ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، ومن أعمالها السينمائية فيلم "اللي جاي أحسن مع الفنان الراحل أحمد راتب وطلعت زكريا.