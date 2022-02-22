/681080/بأول-ظهور-له-بعد-تعافيه-رشوان-توفيق-يقبل-يد-دنيا-عبد-العزيز-في-عقد-قرانها

حرص الفنان القدير رشوان توفيق، على حضور حفل عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني كبارهم وصغارهم.

دوت الخليج يرصد أول ظهور لرشوان توفيق بعد شفائه من كورونا

وظهر رشوان توفيق في فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يقبل يداي الفنانة دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها، ويعد هذا الظهور هو الأول له بعد أن شهدت حالته في الأيام الماضية تدهور كبير إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

رشوان توفيق وأزمات المختلفة

يذكر أن الفنان رشوان توفيق مر بعدد من الأزمات الصحية والنفسية، بدأها بخلاف مع ابنته على الورث ووصول مشاكلهم للمحاكم، ثم أصابته بفيروس كورونا المستجد، للمرة الثانية في يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير، شعر بضيق تنفس خفيف، وفي اليوم التالي أرتفعت حرارته، فتواصلت هبة مع الدكتور المعالج له وأحضرته إلى والدها، وبعد الكشف والفحوصات، أعطاه الطبيب بروتوكول علاج مناسب مع سنه وحالته الصحية.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز الفنية

ومن الجدير بالذكر، أن كانت أحدث أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز حكاية 90 يوم، وهي من مسلسل وراء كل باب وشاركها في البطولة الفنان نضال الشافعي وميمى جمال وأحمد حلاوة وأحمد رفعت وعفاف رشاد ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ميرنا الفقي، التي عرضت خلال الفترة الماضية عبر قنوات الحياة وحققت نسبة مشاهدة ونجاح عالية، وكانت ردود الفعل من الجمهور راضية، ونال إعجاب الكثيرين بشكل كبير، كما تشتهر الفنانة دنيا عبد العزيز بدورها في فيلم “أشتاتًا أشتوت” الذي شاركت فيه الفنان مدحت صالح، وظهرت في هذا الفيلم بدور عفريتة.

وتشارك دنيا عبد العزيز أيضا في مسرحية« زقاق المدق» مع محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى.

وتعد المسرحية مأخوذة عن رواية أديب محفوظ التي تدور أحداثها في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.