النائب محمد منظور: زيارة الرئيس السيسي للكويت استهدفت تعزيز العمل العربي المُشترك لمواجهة تحديات الأمة العربية

/681082/النائب-محمد-منظور-زيارة-الرئيس-السيسي-للكويت-استهدفت-تعزيز-العمل-العربي-المشترك-لمواجهة-تحديات-الأمة-العربية

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة الكويت الشقيقة، تأتي في إطار خصوصية العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، وما يجمع الدولتين من روابط وعلاقات تعاون مُتميزة على جميع الأصعدة.

دوت الخليج

تعليق النائب محمد منظور على زيارة الرئيس السيسي للكويت

وأضاف منظور، في بيان، أن أهمية العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر والكويت انعكست على حجم التعاون المُثمر في مختلف القضايا ومنها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والقضائية والفنية والسياحية والصحية والزراعية، مُؤكدًا أن المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استهدفت تعزيز العمل العربي المُشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المُتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تنمية غير مسبوقة في تاريخها الحديث وخاصة في مجالات بناء المدن والمشاريع العملاقة والبنية التحتية الضخمة من محطات الكهرباء والأنفاق وخطوط المواصلات والاتصالات والقطاعات الصحية والتعليمية والتعليم العالي، مُشيرًا إلى أن الاستثمارات الكويتية قوية حيث أصبح حجم الاستثمارات الكويتية في مصر تجاوزت حاجز الـ 15 مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2020 حوالي 5 مليارات دولار، كما أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.