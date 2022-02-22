/681084/تعديلات-قانون-الشهر-العقاري-تشجع-المواطنين-على-تسجيل-العقارات-الخاصة-بهم

قال سامي امام رئيس مصلحة الشهر العقارى السابق ، ان التسهيلات التي يتيحها قانون الشهر العقارى الجديد ستسهم فى تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات الخاصة بهم، للاستفادة من كافة المميزات للقانون ، لانه يؤمنه ماديا واجتماعيا ومن التلاعب والتغيير ، وامكانية الاقتراض من البنوك بضمان العقار، ورسوم التسجيل لا تتجاوز 2000 جنيه كحد اقصى .

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كما اضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى السابق ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على صدى البلد، ان المشترى بعد ذلك سيذهب الى العقارات المسجلة ليبعد عن المنازعات والقضايا وما الى ذلك، هذا بالاضافة انه سيزيد من ايرادات الدولة .

تعديلات قانون الشهر العقاري تشجع المواطنين على تسجيل العقارات الخاصة بهم

الجدير بالذكر، ان مجلس النواب وافق خلال جلستة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946م.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وتأخر التسجيل والوصول إلى طريقة تنهي حالة عزوف المواطنين عن التسجيل ، وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية،هذا بجانب انه يقضي على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائما ، بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات وغسل الأموال.