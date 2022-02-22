إشادة دولية بجهود تطوير التعليم الفنى فى مصر

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لدعم استراتيجية إصلاح التعليم الفنى، برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحضور الأطراف المعنية بما فى ذلك الوزارات وشركاء التنمية الدوليين، وممثلى القطاع الخاص وعدد من أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الصدد.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع المجلس الاستشارى كل 6 أشهر لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجية إصلاح التعليم الفنى وتشجيع التآزر بين مختلف الشركاء الرئيسيين فى هذا الإصلاح بما فى ذلك الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ ما سيتم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة تجاه أولويات الاستراتيجية والتحديات المستقبلية خلال السنوات الثلاث القادمة.

ويتمثل دور المجلس الاستشارى فى ضمان التوجيه الاستراتيجى والدعم الدولى والوطنى لتنفيذ استراتيجية إصلاح التعليم الفنى، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تطوير نظام التعليم الفنى فى مصر وفقًا للمعايير الدولية وتلبية طلب سوق العمل على القوى العاملة الماهرة فى مصر اعتمادًا على 5 ركائز هى الجودة، ومواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل والارتقاء بكفاءة المعلمين والمدربين وإشراك أصحاب العمل وتغيير النظرة المجتمعية نحو التعليم الفنى.

وقدم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، لمحة عامة عن استراتيجية إصلاح التعليم الفنى، وركائزها وأولوياتها إلى جانب عرض موجز عن أهميتها لتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك أهمية الدعم والتنسيق الدوليين فى هذا الصدد.

واستعرض شركاء التنمية وهى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بنك التعمير الألمانى، والاتحاد الأوروبى، أهم ما تم إنجازه على صعيد ركائز استراتيجية إصلاح التعليم الفنى التى قدموا الدعم لها، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الإنجازات مثل، إصلاحات تشريعية من خلال إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى (ETQAAN) مع دعم فى تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية من قبل جميع شركاء التنمية الرئيسيين، وهناك أيضا تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا (حوالى 70% من إجمالى مناهج التعليم الفنى) ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل، وإدراج أكاديمية معلمى التعليم الفنى (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة مع تطوير لوائحها التنفيذية بدعم من جميع شركاء التنمية الدوليين.

كما تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلى سوق العمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة - التحكم الصناعى - صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية - خدمة العملاء - فنى زراعة نخيل التمر - فنى الزراعة الحيوية - وتخصصات عديدة فى مجال تكنولوجيا الفنون) وزيادة عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى بحلول عام 2030 بدلاً من 3% حاليًا، وكل ذلك بدعم فنى من GIZ.

وفى فى عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة وكذلك المنظمات الدولية لضمان الجودة، بدأنا بثلاث مدارس والآن لدينا 36 مدرسة بتاريخ اليوم بما فى ذلك 6 مدارس جديدة بمفهوم مطور تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقديم مفهوم قطاعى جديد يتمثل فى مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) التى تعتبر منارات فى القطاعات ذات الأولوية وقد بدأنا هذا المفهوم مع KfW والاتحاد الأوروبى فى قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إنشاء مظلة لإنشاء مجالس المهارات القطاعية (Sector Skills Councils) مما سيساعد بلا شك فى خلق نظام مؤسسى لمشاركة القطاعات الصناعية فى تحديث وتقييم وضمان جودة خدمات التعليم الفنى.

كما تم إجراء مسح دولى لاحتياجات أسواق العمل فى أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

حضر المجلس الاستشارى الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وكان من بين المشاركين الرئيسيين أوفى جيلين المستشار الأول ورئيس التعاون الإنمائى الألمانى نيابة عن سفير ألمانيا بالقاهرة، ولورا غونزاليس مديرة مكتب النمو الاقتصادى، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك إبراهيم الغافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبى إلى مصر.

كما حضر رؤساء وممثلو الاتحادات وجمعيات المستثمرين المختلفة مثل اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اتحاد جمعيات المستثمرين، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية اتصال المعنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وشارك فى الاجتماع مختلف المشاريع الممولة من شركاء التنمية الدوليين بما فى ذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد)، وبنك التعمير الألمانى (KfW)، ومشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية.