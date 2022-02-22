/681085/محمد-فراج-لو-مرحلتي-مع-بسنت-شوقي-كتاب-هسميه-مولود-جديد

حل الفنان محمد فراج ضيف على برنامج «ABtalks»، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي شهدت بداية حلقتهم توجيه بعد الأسألة لبعضهم.

دوت الخليجيرصد مغازلات بين محمد فراج وبسنت شوقي في برنامج «ABtalks»

بدأ محمد فراج في الإجابة على سؤال بينت شوقي: «المرحلة اللي احنا فيها تسميها اي»، ليجيب فراج: «المرحلة دي مرحلة انتقالية مهمة جدا، من حاجات حلوة كتير ووحشة كتير مع بعض، لمستقبل مشرك، بتمثل ليا الخروج من عنق الزجاجة»، مؤكدة أنه لو كان كتابة كان قد أسماه «مولود جديد»، وأوضح: «لأني أنا حاسس نفسي كدة».

بسنت شوقي: بحب حنية فراج

وتحدثت بسنت شوقي عن ألاشياء التي تحبها في زوجها محمد فراج مشيرة إلى «حنيته»، وقالت: «بترجعني لاصله وبتجبرني أتراجع عن القسوة».

محمد فراج: مبحبش عصبية بسنت شوقي

من جانبه، كشف محمد فراج عن أكثر الأشياء التي لا يحبها في بسنت شوقي فقال: «اكتر حاجة مش بتعجبني فيكي أما تبقى عصبية».

وتابع: «أنا اتعملت مع بسنت إن لازم البني أدم يقبل العيوب قبل المميزات ويعرف يتعامل معاها ويتكيف ويحلها جوة نفسه، وأنا لا يمكن أتخيل حياتي من غير بسنت، فمن كتر حبي ليها وتمسكي فيها، أفهم عيوبها اللي ممكن تزعجني، واتعايش معاها، واحب العيوب قد ما احب المميزات، وأثرت في شخصيتي جدا».

محمد فراج يتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن أثبت الفنان محمد فراج تألقه من خلال مشاركته في مسلسلين درامين برمضان 2021، وهما مسلسل “لعبة نيوتن”، للفنانة منى ذكي ومحمد محمود وسيد رجب وعائشة ابن أحمد ودرات أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يقرران إنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

أما العمل الثاني فكان من خلال مسلسل “ضد الكسر” بطولة الفنانة نيللي كريم، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وتدور الأحداث حول نجمة وسائل التواصل الإجتماعي سلمى، والتي تتعرض لمحاولة قتل فيتولى رئيس المباحث هاني القضية لكشف المعتدي في ظل وجود خلافات بينها وبين زوجها كريم ويتضح وجود أسرار غامضة في حياتها.