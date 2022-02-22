خارجية النواب تناقش تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر«صور»

/681094/خارجية-النواب-تناقش-تداعيات-الأزمة-الأوكرانية-الروسية-على-مصرصور

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب آخر التطورات التى تحدث على الساحة الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على مصر وقال السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، إن الساحة لا زالت تشهد تطورات وتختلف من ساعة لأخرى، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ستنعكس على مصر بشكل مباشر.

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