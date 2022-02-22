تدريبات تكتيكية للاعبي الزمالك استعدادً للوداد

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خاض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر، استعداداً لمباراة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحفط كارتيرون اللاعبين بعض الجمل التكتيكية الذي يريد أن ينفذوها خلال لقاء الوداد المرتقب، وشمل المران تدريات بدنية خفيفة، حى لا يتعرضوا اللاعبين للإجهاد.

وشارك جميع لاعبي الفريق خلال المران، بعد إراحتهم بالأمس وخضوعهم لتدريبات إستشفائية.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بعد التعادل في أول مبارتين بالمجموعة أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 4 نقاط

وسيعود طارق حامد وحازم إمام للزمالك بعد عودتهم من الإصابة مؤخراً، وسيحسم كارتيرون قرار مشاركتهم في لقاء الوداد، سيكون الأمر متوقف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

زيزو يسبق بعثة الزمالك إلى المغرب لمواجهة الوداد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، إلى المغرب مباشرة من أنجولا، بعد شفائه من فيروس كورونا.

ويغادر زيزو أنجولا متجهاً إلى المغرب، ليسبق بعثة الزمالك هناك وينتظرهم، من أجل مواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان غاب اللاعب عن مواجهة ساجرادا الماضية بسبب إيجابية مسحته قبل اللقاء، ليقوم كارتيرون بإستبعاده من قائمة المباراة.

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.