وقال مصطفى خليل مدير عام المتحف، إن الملحق يعرض 1788 قطعة أثرية، من أبرزھا تمثال من الجرانیت الوردى للملك تحتمس الثانى، وبردیة الزواج بالخط الھیراطیقى ترجع إلى عھد الملك نبتو الثانى، ولوحة للملك سیتى الأول مع ثالوث الفنتین، وعمود الملك أمنحتب الثانى مع ثالوث إلفنتین، وكافة أدوات الزینة المعروفة عند المصرى القدیم.
وأشار إلى أن متحف آثار أسوان بجزيرة إلفنتين یقع فى منطقة أثریة، وتحیط به مجموعة من المعابد، وھو مبنى تاریخى ذو واجھة أثریة وكان فى الأصل مخصصا لاستراحة المھندس الإنجلیزى ولیم ویلكوكس William Willcocks، مصمم خزان أسوان.
وفى عام 1912م تم تحويله إلى متحف وافتتاحه عام 1917م، ثم قام الأثرى الدكتور لبیب حبشى عام 1965 بإضافة جزء جدید للمبنى من الجھة الغربیة، وأضیف للمتحف ملحق فى الجھة الشمالیة، لیعرض ناتج حفائر البعثة الألمانیة بالجزیرة، وتم افتتاحه عام 1998م، على مساحة 220م2، ثم أغلق المتحف وكذلك الملحق عام 2010م لتطويره، وأعید افتتاح الملحق مرة أخرى فى 22 فبرایر عام 2017م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحف آثار أسوان ينظم محاضرة لأهالى المحافظة عن تاريخه ومقتنياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.