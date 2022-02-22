وزارة الحج والعمرة السعودية تلغى "تأشيرة عمرة مضيف"

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه تم إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف"، مشددة على أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة. وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" .
وكانت وزارة "الحج والعمرة" قد أكدت، في وقت سابق، أن "تأشيرة عمرة مضيف" تخضع لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها، ولم يتم العمل بها ولا يوجد وقت محدد لتفعيلها، وفي حال تفعيلها سيتم الإعلان عنها في مختلف منصات وزارة الحج والعمرة في حينه.
وفي السياق ذاته، أكدت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار «تأشيرة عمرة مضيف» من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.
وقد سبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تم تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة، لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.
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