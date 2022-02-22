انت الان تتابع تفاصيل خبر قرية مصرية تقف ضد أعباء الزواج بهذه الطريقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد موضوع الزواج وتكاليفه الباهظة ضجة كبيرة في مصر بين العريس والعروس وأهليهما، وتخفيفا لأعباء الزواج اتفق أهالي قرية في جنوب سوهاج في مصر على إلغاء العديد من المتطلبات والإبقاء على الضروريات فقط وتكون مقسمة على العريس والعروس.

في بادرة استحسنها العديد من الأهالي والمواطنين تم في قرية الرويهب جنوب سوهاج اعتماد قائمة مخصصة للعريس والعروس تشمل الضروريات تقليلا لتكاليف الزواج ويتم إمضاء الطرفين عليها.

المطلوب من طرف العريس

على العريس تجهيز الشقة على حسب مقدرته ويشمل ذلك الثلاجة والغسالة والمطبخ والفرن والبوتجاز والفرش.

كنبة انتريه حسب الاستطاعة.

نقل المفروشات من واجبات العريس بما لا يزيد عن 3 عربيات.

على العريس تقديم ذهب في الخطبة يشمل الخاتم والحلق والدبلة.

يتم تطبيق هذه الشروط على أي عريس من خارج القرية.

قيمة كل ما يقدمه العريس تكون حسب مقدرته ولا يتم تدخل أهل العروسة.

المطلوب من طرف العروس

زيارات الخطوبة لا تزيد عن فاكهة و20 حمامة ووزة.

إحضار ملاعق وشوك وسكاكين وحلل وصواني وخلاط وطقم الشربات والشاي و القهوة.

إحضار الملابس الشخصية فقط دون مغالاة.

العشاء من واجب العروسين معا.

شروط متفق عليها من أهل القرية

التخلي عن النيش والسفرة وغيرها من الأمور.

التخلي عن العشاء الذي كان من واجبات العريس.

لا داعي للهدايا لأهل العريس.

تكاليف الكوافير مرة واحدة في الخطوبة والزواج.

إلغاء الغناء المصاحب لنقل أغراض العروس.

قاعة الزواج تكون حسب إمكانيات العريس.

كانت هذه الشروط والمطالب التي تم الاتفاق عليها وتعميمها في قرية الرويهب على أن يتم تعميمها في باقي المحافظات المصرية رغبة في توفير حل لمشاكل القائمة وكل ما ينتج عنها وتسهيلا أمور الزواج.