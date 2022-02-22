/681101/الأهلي-يتقدم-على-المقاصة-بثلاثية-بالشوط-الأول-بالدوري-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين النادي الأهلي ومصر المقاصة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح المارد للأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيطر النادي الأهلي على أحداث الشوط الأول أمام مصر المقاصة، والتي غابت فيها مهاجمي المقاصة، والتراجع في منتصف ملعبهم.

وجاء هدف حسين الشحات في الدقيقة الثالثة ىالأربعون من عمر اللقاء من خلال كرة بينية أرضية وسط مدافعي المقاصة تصل لحسين ويسكنها الشباك.

هدفي لويس ميكيسوني

جاء ميكوسوني بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشر، من خلال هجمة منظمة من النادي الأهلي على المقاصة، لينهيها لويس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

سجل لويس ميكوسوني الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الرابعة عشر أيضاً، ليضرب بهدفين في دقيقة واحده في المباراة، والذي جاء من خلال كرة من الجانب الأيسر يسكنها أقصا الزاوية اليسري.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر، برصيد 8 نقاط.

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – محمد شريف.

تشكيل المقاصة لمواجهة الاهلي

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

الهجوم: حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد

البدلاء: أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.

التقى الفريقين في 20 مباراة، حقق المارد الأحمر خلالها الفوز في 12 مباراة وهزم في مباراتين وتعادل الفريقان في 4 مناسبات.

ويسعي الشياطين الحمر في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل والعودة إلي صدارة الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة من أصل 7 مواجهات خاضها الفريق.