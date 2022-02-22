/681105/الإتحاد-الأفريقي-يختار-محمد-عبد-المنعم-أفضل-لاعب-بالجولة-بدوري-أبطال-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم مدافع الأهلي مستوى مميز مع فريقه خلال مواجهة فريقه أمام الهلال السوداني التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويمتلك الأهلي نقطة وحيده بمجموعته، يحتل بها المركز الثاني، من لقاء واحد، بعدما تأجلت مباراته بالجولة الأولى لخوض الفريق مباريات بكأس العالم للأندية.

عمار حمدي يبدأ برنامج العلاجي الطبيعي ويستعد للعودة للقاهرة

بدأ عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاج الطبيعي في النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها بنجاح تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لزميله ‏بالفريق أكرم توفيق.‏

وقال أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، إن عمار سيعود إلى القاهرة بعد ١٠ أيام، على أن يتوجه إلى قطر لاستكمال البرنامج التأهيلي في أحد المراكز المتخصصة.

5 آلاف مشجع لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

تلقى النادي الأهلي موافقة مبدئية على حضور 5 آلاف مشجع، لمباراة صن داونز ضمن الجولة الثالة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان تقدم مسئولوا النادي الأهلي بطلب لحضور الجماهير خلال لقاء صن داونز، ليوتافق الأمن على حضور 5 الاف مشجع، في اللقاء المرتقب بينهم.

وسيقابل الأهلي صن داونز يوم السبت القدم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، على ملعب" الأهلي وي السلام".

تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة دوري ابطال إفريقيا.

التقى الفريقين من قبل في 8 مواجهات ، في دوري أبطال إفريقيا، حقق الأهلي الفوز 4 لقاءات م، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل، وحقق الفريق الجنوب إفريقي الفوز في مباراة وحيدة.

يبحث النادي الأهلي عن تحقيق الفوز في المباراة أمام ماميلو صن داونز، بعد تعادله مع الهلال السوداني في الجولة الثانية، وتأجيل مباراته مع المريخ السوداني بالجولة الأولى.

يلتقي النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي مع صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مختلف الأدوار سواء دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية من البطولة، والتي كان للمارد فيها الكلمة الأخير بالفوز.