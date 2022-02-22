/681107/غياب-لوكاكو-تشكيل-تشيلسي-أمام-ليل-الفرنسي-بدوري-الأبطال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليل، في العاشرة مساء، في لقاء ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل تشيلسي أمام ليل:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا، كريستنسن، تياجو سيلفا.

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، بوليسيتش، ألونسو.

خط الهجوم: زياش، هافيرتز.

بدلاء تشيلسي أمام ليل

كيبا، جورجينيو، لوكاكو، فيرنر، لوفتوس تشيك، تشالوباه، ساؤول، ماسون مونت، كينيدي، سار، فايل، بتينلي.

تشيلسي يتوج بالكأس العالم

انتهت أحداث المباراة بين تشيلسي والهلال السعودي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البلوز، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات.

ظهر بطل قارة آسيا أمام بطل قارة أوروبا بكل قوة، ليضع بطل القارة العجوز في موقف صعب، ليلعب معه الحظ في خطأ دفاعي يعطي له الأفضلية في نتيجة المباراة.

سجل البلجيكي روميرو لوكاكو هدف الشوط الأول الوحيد، في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، من خلال دربكة في دفاعات الهلال السعودي، من كرة عرضية وتصل للوكاكو ويسكنها الشباك من داخل الستة ياردة في منطقة جزاء الفريق السعودي.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.