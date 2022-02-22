/681110/موراتا-يقود-تشكيل-يوفينتوس-أمام-فياريال-بدوري-الأبطال

أعلن ماسميليانو ألجري، المدير الفني لفريق يوفينتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فياريال الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباارة يوفينتوس وفياريال، في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور السادس عشر، من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفينتوس أمام فياريال:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، موراتا.

البدلاء: بنسوليو، بيرين، آرثر ميلو، لوكا بيلجريني، مويس كين، بونوتشي، دينيس زكريا، سولي.

تشكيل الأسبوع الأول من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: "كورتوا "ريال مدريد".

الدفاع: روبرتسون وفان دايك "ليفربول"، ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، جواو كانسيلو "مانشستر سيتي".

وسط الملعب: برناردو سيلفا، رياض محرز، فيل فودين "مانشستر سيتي".

الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، كيليان مبابي "باريس سان جيرمان"، رحيم ستيرلينج "مانشستر سيتي".

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

إنتر ميلان وليفربول

انتهت أحداث مباراة إنتر ميلان وليفربول بنتيجة هدفين دون رد، لصالصح الريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ 83 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية تعود من فان دايك ويسددها صلاح بقوة وسط دفاعات الإنتر ويسكنها الشباك.

بهذا الهدف يزيد محمد صلاح رصيده في دوري الأبطال إلى الـ 36 هدفن وعلى مستوى كافة البطولات الأوروبية يصل لهدفه الـ 45 هدف، مع مختلف الأندية.

سجل البرازيلي فيرمينو الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك إنتر ميلان في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة من روبرتسون من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح ليفربول قابلها البديل فيرمينو رأسية متقنة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى إنتر ميلان