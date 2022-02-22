/681111/الأزهر-يرد-على-حملات-التشكيك-بواقعة-المعراج-غلو-علماني-صاحب-وجه-اخر-للتطرف

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى التصدي لحملات التغريب والانسلاخ من الهوية، حيث جاء ذلك تزامنا مع تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن إنكار إعجاز المعراج.

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جاء ذلك خلال جريدة صوت الأزهر، ، مذضيفة أن الأزهر الشريف عبر عن غضبه ضد الغلو العلماني الذي وصفه بأنه وجه آخر من التطرف، المسبب للفتن، مؤكدًا أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة بنص القرآن والسنة الصحيحة بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن أو تحريف مرجف.

جهل البعض بإعجاز الإسراء والمعراج

وأوضح الأزهر الشريف، أنه جهل البعض بإعجاز الإسراء والمعراج، أو عجز البعض عن إدراكه، لا يقدح في ثبوث هذا الإعجاز، وذلك ردا عن التشكيك في قطعية ثبوت الإسراء والمعراج، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا إطلاق أحكام التكفير والتفسيق على من جهلو حقيقة إعجاز الإسراء والمعراج، أو قصرت أفهامهم عن تصورها.

الأزهر يرد على حملات التشكيك بواقعة المعراج: غلو علماني صاحب وجه اخر للتطرف

وأضافت جريدة صوت الازهر أن لافتة حرية الرأي والتعبير لا تكفي لحماية ممارسات إعلامية تمس المشاعر الدينية للمواطنين، منوهة بأن تصحيح الافتراء صارخ: الشيخ المراغي وشقيقه لم ينكرا معجزة المعراج.