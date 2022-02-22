محافظ الدقهلية: مصر لم تشهد مبادرات مثل حياة كريمة على مر تاريخها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن مصر لم تشهد مبادرات مثل بادرة "حياه كريمة"، وذلك فى إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهورية الجديدة، موضحا أنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم فى كافة القطاعات.





وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء لمناقشة آلية التسليم المبدئى للمشروعات التى تم الانتهاء منها بمبادرة "حياه كريمة" بشربين. وقرر المحافظ تشكيل لجنة تكون تحت رئاسته المباشرة وتضم كافة الجهات المختصة لمراجعة المبانى والمنشآت التى تم الانتهاء منها طبقاً للمقايسات المقررة، واستلامها على أن تقوم بالمرور على كافة المشروعات التى تم الانتهاء منها فى غضون أيام. ووجه بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وشركات المرافق، وسرعة الانتهاء من إعداد المقايسات الخاصة بتوصيل كافة المرافق إلى المنشآت الحكومية للبدء فى عملية التشغيل التجريبى.

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