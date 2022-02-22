/681121/مجدي-الجلاد-عن-المشككين-في-الثوابت-الدينية-كل-مصلحتهم-ترسيخ-العلمانية-في-المجتمع

كشف الإعلامي مجدي الجلاد عن أسرارا خطيرة حول المسؤولين عن زعزعة الثوابت الدينية، قائلا:" ان العملنيين يروا ان الدين يجب ان يتراجع في حباة المواطنين، وربما ايضا من اهدافهم وده انا شفتوا بعيني وهي ان مسأله الحلال والحرام ما تكونش حاكم في الحياة ولا يرتبط بشكل مطلق بالنظام، حيث انهم يبدأو كل يوم بعمل نقرة نقرة من أجل التشكيك في الثوابت عند الناس والشباب بالتحديد اللي طالعين لسه ما عندهمش الحصانه الدينيه فكلما ينقر معهم يصل إلى مراده”.

دوت الخليج مجدي الجلاد عن المشككين في الثوابت الدينية: كل مصلحتهم ترسيخ العلمانية في المجتمع وتابع خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية فيس بوك:” ان هؤلاء الاشخاص الذين يظهروا على الشاشات الان كان بهم لهم شيوخ .. مثل جمال البنا والذي اطلق على نفسه داعية ووافته المنيه على عمر يناهز90 سنه، حيث انه كان شيخ لفئة من الذين يريدون زعزعة الثوابت وبث الافكار الغير صحيحة.. حيث ان جمال البنا هو الشقيق الاصغر لحسن اللبنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين". ونوه ان جمال البنا هو من قال اننا لسنا في حاجه الى الحجاب الان وقاد حملة ضد الحجاب في مصر، حيث لا زالت افكاره مستمره، فكل من نراهم الان هم تلاميز جمال البنا وسيد القمني . الإعلامي مجدي الجلاد يكشف عن أسرارا خطيرة حول المسؤولين عن زعزعة الثوابت الدينية وتابع الاعلامي مجدي الجلاد ان مصلحة هؤلاء مصلحتهم ترسييخ العلمانية في المجتمع

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