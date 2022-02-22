/681113/زياد-طارق-يسجل-هدف-الأهلي-الرابع-في-شباك-المقاصة-فيديو
سجل زياد طارق رباع أهداف النادي الأهلي في شباك مصر المقاصة، في لقاء يجمع بين الفريقين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري يالمصري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
سجل زياد طارق هدفه الأول مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال هجمة منظمة، وتمريره قصيرة من من الجانب الأيسر ويسكنها زياد الشبك على يمين الحارس.
هدف زياد طارق #الاهلي_المقاصه pic.twitter.com/eO0K4QquKS— Ahmed Atef (@Ahmedate1997) February 22, 2022
وجاء هدف حسين الشحات في الدقيقة الثالثة ىالأربعون من عمر اللقاء من خلال كرة بينية أرضية وسط مدافعي المقاصة تصل لحسين ويسكنها الشباك.
#الدوري_المصري الجوله ال 10 :-— Ahmed Hamdy (@Ahmed_Hamdy1980) February 22, 2022
#الاهلي 3 × 0 #مصر_المقاصه | جوووووووول حسين الشحات ⚽️🎥 pic.twitter.com/vNAkzLOeSC
هدفي لويس ميكيسوني
جاء ميكوسوني بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة عشر، من خلال هجمة منظمة من النادي الأهلي على المقاصة، لينهيها لويس بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
هدف الاهلي الاول في شباك مصر المقاصة— ⓉⒶⒽⒺⓇ ⒶⓎⒶⓓ (@taher365) February 22, 2022
هدف ميكيسوني #الاهلي #المقاصة pic.twitter.com/6NXzKd0iOT
سجل لويس ميكوسوني الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الرابعة عشر أيضاً، ليضرب بهدفين في دقيقة واحده في المباراة، والذي جاء من خلال كرة من الجانب الأيسر يسكنها أقصا الزاوية اليسري.
هدف يُدرس 🔝⚽️— Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022
ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9
يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر، برصيد 8 نقاط.
تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.
خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – محمد شريف.
تشكيل المقاصة لمواجهة الاهلي
حراسة المرمى: محمد مجدي
الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ
الوسط: علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة
الهجوم: حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد
البدلاء: أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.
التقى الفريقين في 20 مباراة، حقق المارد الأحمر خلالها الفوز في 12 مباراة وهزم في مباراتين وتعادل الفريقان في 4 مناسبات.
ويسعي الشياطين الحمر في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل والعودة إلي صدارة الدوري المصري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة من أصل 7 مواجهات خاضها الفريق.
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