/681115/الأهلي-يضرب-المقاصة-برباعية-نظيفة-في-الدوري-المصري-فيديو

حقق الأهلي الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 4/0، على ملعب " الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الأهلي بضغط كبير على مصر المقاصة، وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم بعد تهديد مرمى الفريق الفيومي في أكثر من فرصة.

بينما لم يهدد المقاصة مرمى الأهلي في أي كرة، حيث تفوق لاعبي المارد الأحمر خلال مجريات المباراة وسيطروا على جميع أحداثها.

وسجل لويس ميكيسوني الهدف الأول والثاني للأهلي في الدقائق 13 و15، وتألق بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

وعزز حسين الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني أستمر الأهلي في ضغطه على المقاصة وأضاعوا أكثر من فرصة.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

حتى سجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للنادي الأهلي على المقاصة.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 22 متصدراً جدول الدوري وخلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والزمالك ثالثاً بـ19 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الثامنة بالمركز الـ16 .

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – محمد شريف.

تشكيل المقاصة لمواجهة الاهلي

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ

الوسط: علي المصري - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة

الهجوم: حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد

البدلاء: أحمد طارق سليمان – محمود عقل – مصطفى صاصا – محمد مسعد – كريم عرفات – علي غزال – أتولي جوزيف – محمد لالا – سعيد الونش.