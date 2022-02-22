/681116/الرئيس-الأمريكي-يهدد-ارسلنا-قوات-وسنفرض-عقوبات-على-النخبة-الروسية

ذكر جو بايدن رئيس أمريكا إنه قام بإعطاء الضوء الأخضر، من أجل إعادة انتشار القوات الأمريكية وذلك بدول البلطيق، مضيفا:” أجزت إرسال قوات وعتاد إضافيين لدعم دول البلطيق”.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منذ قليل ، منوها ان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن نيته عن إرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.

اتخذا منطق القوة من الرئيس الروسي

وتابع الرئيس الامريكي جو بايدن ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام باتخاذ منطق القوة من أجل السيطرة على أراض أوكرانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بدأ عملية الغزو لأوكرانيا.

السيناريو الاسوء وامكانية تجنبه

واختتم الرئيس الامريكي ان روسيا مشيرا الى ان روسيا استولت على أراض أوكرانية، وسف ندافع عنها من اجل كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، حيث لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوء.