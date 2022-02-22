/681120/موسيماني-الأهلي-يمتلك-لاعبين-هم-الأفضل-في-قارة-أفريقيا

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، حول مباراة فريقه امام مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "اللعب للنادي الأهلي ليس سهل ولذلك تأخرت بداية ميكيسونيليظهر أمام المقاصة بشكل مميز وقدم لقاء كبير، وقُمت بتديله لجعله متعطشاً للمزيد".

تصريحات موسيماني

وأضاف: "الأهلي يمتلك لاعبين هم الأفضل في قارة أفريقيا في الوقت الحالي، ولا يوجد اي لاعبين في افريقيا غيرهم شاركوا في نهائي كأس العرب كأس امم افريقيا وبعدها في نصف نهائي كأس العالم للأندية".

وزاد: "محظوظ بالتواجد في الاهلي الذي يشارك على أعلى المستويات، واللاعبين بشر ولديهم عائلات ولابد ان يحصلوا على بعض الوقت معهم، فهم مضغطون بشكل كبير ".

وأختتم قائلاً: "تحكمنا في مجريات اللقاء منذ البداية للنهاية بأداء مميز، وهذا لا يحدث دائما، وأتمنى ان نكون بنفس المستوى أمام صنداونز ونسجل 4 اهداف أيضاً".

الأهلي يضرب المقاصة برباعية نظيفة في الدوري المصري «فيديو»

حقق الأهلي الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 4/0، على ملعب " الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على مصر المقاصة، وأستطاعوا أن يحسموا اللقاء لصالحهم بعد تهديد مرمى الفريق الفيومي في أكثر من فرصة.

بينما لم يهدد المقاصة مرمى الأهلي في أي كرة، حيث تفوق لاعبي المارد الأحمر خلال مجريات المباراة وسيطروا على جميع أحداثها.

وسجل لويس ميكيسوني الهدف الأول والثاني للأهلي في الدقائق 13 و15، وتألق بشكل كبير خلال أحداث الشوط الأول.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

وعزز حسين الشحات بالهدف الثالث في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة، ومع بداية الشوط الثاني أستمر الأهلي في ضغطه على المقاصة وأضاعوا أكثر من فرصة.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

حتى سجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة للنادي الأهلي على المقاصة.

هدف يُدرس 🔝⚽️



ميكيسوني لا يكتفي بهدف وحيد 🔥🔥pic.twitter.com/rSEMFeB6w9 — Ahly Insider (@AhlyInsider) February 22, 2022

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 22 متصدراً جدول الدوري وخلفه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 20 نقطة والزمالك ثالثاً بـ19 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الثامنة بالمركز الـ16 .