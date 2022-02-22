تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع تسجيل ارتفاع فى درجات الحراة خلال فترات النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى فى بداية اليوم 24 درجة مئوية بالقاهرة، وتصل لـ25 و26 درجة على وجه قبلى ومحافظات الصعيد.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح ستنشط مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، وطالب مصابى الأمراض الصدرية الحذر فى تلك الأجواء. وتابع أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة، وستشهد محافظات القاهرة والوجه البحرى أمطارًا مساء غد، وتأثير الرياح سيكون أكبر على غرب البلاد وبالتحديد مطروح والسلوم. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة.

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