سفير مصر فى بروكسل يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا

جدة - نرمين السيد - قدّم الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية إلى الملك فيليب الأول، ملك بلجيكا، بالقصر الملكى فى العاصمة بروكسل.





وخلال اللقاء، عبر الملك فيليب الأول عن سعادته باستقبال رئيس الجمهورية يوم 16 فبراير الجارى، خلال زيارة سيادته الأولى إلى بروكسل للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى التى عُقدت فى بروكسل، مشيدًا بالحوار الذى دار بينه وبين رئيس الجمهورية حول العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وبلجيكا إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية.

كما حرص الملك فيليب الأول على التأكيد على تقدير بلجيكا لمصر ودورها المحورى فى المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس.

من جانبه، نقل السفير الدكتور بدر عبدالعاطى لجلالة الملك "فيليب" الأول تقدير السيد رئيس الجمهورية لحفاوة الاستقبال والمقابلة الهامة التى تمت بين سيادته وجلالته.

كما نقل السفير المصرى تطلع مصر نحو مزيد من تطوير وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية مع بلجيكا؛ والممتدة من عصر محمد على ومروراً بالبارون "إمبان" الذى أنشأ حى مصر الجديدة، ووصولاً إلى الدور الإيجابى الذى تقوم به الشركات البلجيكية فى الوقت الراهن فى عملية التحديث والتطوير الجارية فى مصر، لاسيما فى توسيع قناة السويس وبناء المتحف الكبير؛ وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فضلاً عن مجالات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وتطوير الموانئ وربطها بين البلدين.