جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع وفد مؤسسة الدكتور عزت عزوز للتنمية؛ لبحث إنشاء مستشفى خيرى غير هادف للربح بالمحافظة، وذلك بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى، ووجّه المحافظ بتخصيص أرض مناسبة لإقامة المستشفى عليها، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات لإقامة هذا المشروع الخيرى والإنسانى.
من جانبه، أوضح الدكتور عزت عزوز رئيس المؤسسة، أنه من المخطط أن تضم المستشفى عددًا من التخصصات غير المتواجدة على أرض المحافظة كالأورام، لتلبية الحاجة للتخصصات النادرة، كما يستهدف المشروع دعم المراكز الطبية بالاستشاريين فى مختلف التخصصات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يؤكد أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.