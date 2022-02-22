الخارجية تستضيف فعالية بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب استقبال رئيس الجمهورية أمس وفد الآلية الذى حضر خصيصًا لمصر بمناسبة إطلاق التقرير، بحضور رؤساء البعثات الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة فى القاهرة، بجانب ممثلين عن المجتمع المدنى والهيئات الإعلامية والأكاديمية والإعلامية ورؤساء مراكز الأبحاث.

كما شهدت الفعّالية حضور البرلمانيين وكبار المسؤولين من الجهات الوطنية التى شاركت فى إعداد التقرير، ومن بينهم الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب.

وصرحت السفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، بأن آلية مراجعة النظراء هى إحدى الأذرع المهمة للاتحاد الإفريقى التى تحرص مصر على الانخراط النشط فى برامجها وفعالياتها، حيث تقوم هذه الآلية بتقييم تنفيذ الدول الإفريقية للمعايير الدولية والقارية لحقوق الانسان والحكم الرشيد والتنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن التقرير أعدته لجنة من الخبراء والمختصين من مختلف الدول الإفريقية حول أوضاع التنمية وحقوق الإنسان فى مصر.

وشهدت الفعّالية قيام السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، بإلقاء كلمة أكد فيها حرص مصر على دعم آلية مراجعة النظراء فى ضوء محورية دورها فى تعزيز قيم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول المؤسسة للآلية.

كما استعرض الجهود الحكومية للإصلاح الاقتصادى ومحاربة الفساد وإرساء دولة القانون وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية.

هذا وتناول السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، مراحل إعداد التقرير الطوعى الخاص بمصر فى إطار آلية مراجعة النظراء، بدايةً من صدور التكليف الرئاسى بإعداده فى 2017، مرورًا باستقبال بعثة سكرتارية الآلية فى نوفمبر 2019، وصولاً إلى مناقشة التقرير على مستوى رؤساء الدول والحكومات فى 2020.

واستعرض كذلك أبرز النقاط التى تضمنها التقرير والخاصة بالإشادة بما قامت به مصر من جهود فى مجالات الصحة والتعليم والاستثمار وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية، كما أشار إلى اتخاذ مصر خطوات لإرساء مبادئ الديمقراطية، من بينها إلغاء حالة الطوارئ واجراء انتخابات مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام الحكومة بإنشاء عاصمة إدارية جديدة وتحسين وسائل النقل لاستيعاب الزيادة السكانية.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذى لآلية مراجعة النظراء "إدوارد مالوكا" بالتطوير الجارى فى مصر وخاصةً فيما يتعلق بإنشاء شبكة طرق متطورة وفقاً للمعايير الدولية، واستحداث مبادرات لتمكين المرأة والشباب من بينها "تكافل وكرامة" ومبادرة "حياة كريمة"، فضلاً عن المبادرات الخاصة بتأهيل الشباب والتى من بينها تنظيم منتدى شباب العالم بشكل دورى وإنشاء الهيئة الوطنية للتدريب، مؤكداً على أن تلك التجارب تُعد مثالاً يحتذى به على مستوى الدول الإفريقية. كما أبرز الدور الرائد للسيد رئيس الجمهورية فى مجال الاندماج المجتمعى، واهتمام سيادته بمعيار المواطنة بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق، والأبعاد الخاصة بالمساواة وتمكين المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وكافة أطياف المجتمع.

كما استعرضت الدكتورة ريتشيل موكامونانا، مدير إدارة تقييم الدول بآلية مراجعة النظراء، أبرز النقاط التى تضمنها التقرير، ومنها امتلاك مصر للقيادة التحولية، حيث يشيد التقرير بالعديد من القرارات والمبادرات التى اتخذتها القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى دولة مدنية حديثة تمنح مواطنيها المزيد من الحقوق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قرارات الحكومة المصرية بترشيد دعم الوقود لتشجيع الاستثمارات المباشرة وضبط الخلل الهيكلى الذى عانى منه الاقتصاد المصرى لعقود.

فى نهاية الفعّالية، سلم المدير التنفيذى للآلية نسخة من التقرير إلى نائب وزير الخارجية، معرباً عن التطلع لنقل تحيات وتقدير الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء إلى رئيس الجمهورية لما يقدمه من دعم للآلية، ودوره الريادى فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك.