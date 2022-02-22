بعد توصيل الغاز لـ سعود.. الأهالى: الحمد لله أننا عيشنا وشوفنا اللحظة دى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس هانى الهراوى، رئيس الوحدة المحلية بجزيرة سعود، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إنه تم تنفيذ ما يقرب من 90% من خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وتم التوصيل لبعض المناطق والعمل على التوصيل لبعض المناطق الأخرى.





وأضاف خلال لقاءه ببرنامح "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، أنه بالنسبة لخطوط الفايبر والإنترنت والاتصالات جارى العمل عليها، مشيرًا إلى أن الانتهاء من العمل بنسبة عالية تقارب الـ 70%.

ومن جانبه، قال أحد المواطنين بجزيرة سعود بعد تشغيل خدمة الغاز لأول مرة ضمن مبادرة حياة كريمة، إن الأهالى لم يحلموا من قبل فى يوم من الأيام بتركيب الغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشاكل فى السابق لشراء أسطوانات الغاز "الأنابيب".

وأوضح مواطن آخر، أنه كان يشترى الأنبوبة فى الوقت السابق من مكان أبعد من بيته بحوالى 5 كيلو وأحيانًا لم يتمكن من شراءها، مضيفًا: "الآن سعود فى ثوبها الجديد وربنا ما يحرمنا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وقال مصطفى السماحى، أحد مواطنى بقرية سعود، بعد قيامة بتشغيل الغاز لأول مرة بعد معاناته السابقة بعدم توافر أسطوانات الغاز قائلا: "لم نكن متوقع توصيل الغاز لدينا والحمد لله أننا عيشنا وشوفنا اللحظة دى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشيرًا إلى أن هناك فارق كبير بين الغاز والأنابيب.

وأوضح: "كنا بنشيل الأنبوبة وبنلف على البلد علشان نشحنها ولكن الآن الغاز تحت يدينا".