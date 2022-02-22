الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار فى الطقس تبدأ مساء غد الأربعاء وتستمر...

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجرى تسجيل ارتفاعات بدرجات الحرارة، وهو ما سيراه الناس غدا خلال فترات النهار، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في بداية اليوم 24 درجة مئوية بالقاهرة، وتصل لـ25 و26 درجة على وجه قبلي ومحافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "ستنشط الرياح مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، ويجب على مصابي الأمراض الصدرية الحذر في تلك الأجواء".

وتابع: "حالة عدم الاستقرار، ستبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة، وستشهد محافظات القاهرة والوجه البحري أمطارا مساء غد، وتأثير الرياح سيكون أكبر على غرب البلاد وبالتحديد مطروح والسلوم".

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من مساء غدا الأربعاء وحتى الجمعة تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة نت انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق