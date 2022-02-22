/681130/عبد-المنعم-السعيد-دول-فى-منطقتنا-ستسفيد-من-ازمة-روسيا-واوكرانيالكن-علينا-تحمل-مسئوليتنا

قال عبد المنعم سعيد المستشار الاكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ان الكلام عن حرب شاملة يستخدم فيها اسلحة نووية بين روسيا واوكرانيا.. استبعده ، وماشاهدناه، ازمة وصلت لمرحلة التصعيد بيتبادلوا فيها عمليات الضغط ، وربما القرب الجغرافي يعطي ثقل لروسيا فى هذه الحرب، ولاشك ان العقوبات الامريكية التى فرضت على روسيا سيكون لها تاثير سلبي علي اقتصاد روسيا ، خاصة انها تاتي تزامنا مع جائحة كورونا.

دوت الخليج

كما قال سعيد خلال برنامج : كلمة اخيرة" على on ، انا اري هناك بعد اخر للازمة وان الهدف هو مراجعة نتائج الحرب الباردة التى ادت الى توسع حلف الناتو داخل اوربا ، وروسيا تعتبر التغيرات على الساحة الدولية نوع من الاهانات الشديدة ، واى تحولات فى العالم فيها الصين وامريكا لابد من وجد روسيا ايضا ، خاصة بعد استبعادها من مجموعه الدول الصناعيه السابعة.

عبد المنعم السعيد: دول فى منطقتنا ستسفيد من ازمة روسيا واوكرانيا..لكن علينا تحمل مسئوليتنا

كما اكد سعيد ،ان سيكون هناك تاثير على منطقتنا العربية نتيجة الازمة الدائرة بين روسيا واوكرانيا، سواء بالاستفادة او بالضرر ، فقد نشهد زيادة فى اسعار النفط وهذا بالطبع سيعود على الدول المنتجة وسيكون هناك تحرك فى الاسواق المالية، لكن علينا تحمل مسئوليتنا والاستعداد التام لاية عواقب .

اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا

وجاء هذا التعقيب فى اطار اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فرض عقوبات أمريكية على روسيا ، وحرمانها من أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة ،وستكون البداية بتطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية.