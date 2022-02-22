/681132/نشاط-للرياح-والاتربة-الارصاد-تعلن-عن-ارتفاع-درجات-الحرارة-غدا

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية ، ان هناك حالة من عدم الاستقرار، ستبدأ مساء الأربعاء غدا وتستمر حتى مساء الجمعة، وسيكون هناك ارتفاعات فى درجات الحرارة وسيكون ملحوظا للمواطنين فى بداية اليوم ويشعرون به خلال فترة الظهيرة ، حيث تصل درجة الحرارة الي 24 درجة مئوية بالقاهرة ، وعلى وجه قبلي والصعيد قد تصل الى 26 درجة مئوية .

دوت الخليج وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc": ان محافظات القاهرة والوجه البحري ستشهد أمطارا مساء غد، وتأثير الرياح سيكون أكبر على غرب البلاد ، وستنشط الرياح مع انتهاء ساعات النهار، قادمة من الصحراء الغربية ومحملة بالأتربة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة ، ولذلك يجب الحذر والحرص خاصة مصابي الأمراض الصدرية من تلك الأجواء". نشاط للرياح والاتربة.. الارصاد تعلن عن ارتفاع درجات الحرارة غدا وقد نوهت هيئة الارصاد الجوية ، انه بدءا من الاربعاء الى يوم الجمعة، ان البلاد ستتعرض لامتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض مع وجود امطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الريا ح.

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