/681134/جو-باص-ترحب-بإختيارها-لنقل-المعتمرين-الفلسطينيين-بموسم-العمرة-الجديد

رحبت شركة جو باص للنقل البري بالاتفاقية التي تم توقيعها السبت 19 فبراير بمقر سفارة فلسطين بالقاهرة بين الخطوط الجوية الفلسطينية وكل من شركتي " جو باص وشركة " لاكي تورز " للسياحة من مصر و جمعية شركات الحج والعمرة الفلسطينية . تأتي الاتفاقية استعدادا لنقل المعتمرين الفلسطينيين لأداء مناسك العمرة بالموسم الجديد وحتى عودتهم سالمين الى الاراضي الفلسطينية.

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وأعربت شركة جو باص عن فخرها وسعادتها بإختيارها لأداء تلك المهمة والذي يأتي تأكيدا على الدور الرائد والمهم للشركة وجودة الخدمات التي تقدمها لعملائها باعتبارها أحد أكبر شركات النقل البري في مصر

وفي إطار هذا الاتفاق ، تقوم شركة جو باص بنقل المعتمرين الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة في رحلات السفر للسفر على رحلات مصر للطيران إلى جدة من بداية شهر مارس المقبل ، ثم نقلهم من مطار القاهرة إلى معبر رفح في رحلات العودة سالمين بعد أداء مناسك العمرة بعد عيد الفطر المبارك

فخورون بتلك المهمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتوطيدا للعلاقة بين الشعبين

وأعرب فادى ماهر نصيف رئيس مجلس إدارة شركة جو باص عن سعادته لقيام الشركة بهذا الدور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومواقفها الداعمة دائما للأشقاء الفلسطينيين في كافة المحافل والمجالات , وحرصها وتأكيدها على ضرورة تسهيل سفر وعودة المعتمرين الفلسطينيين ، وأضاف فادي نصيف ان الشركة سوف توفر كافة السبل التي تضمن راحة وسلامة الاشقاء الفلسطينيين خلال تلك الرحلات وتقديم أرقى الخدمات لهم من خلال افضل السيارات بالأسطول المميز للشركة ، واكد علي ان شركة جو باص وجميع العاملين بها يشعرون بالفخر للقيام بهذا الدور المهم والذي يساهم في توطيد العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني في مختلف المجالات.

الاختيار يؤكد الثقة بالشركة , وسوف نوفر افضل السبل لراحة الأشقاء الفلسطينيين

وأشار رئيس شركة جو باص إن اختيار الشركة لتلك المهمة ليس الأول من نوعه حيث تم إختيارها لنقل المعتمرين الفلسطينيين عدة مرات قبل إنتشار جائحة كورونا .موضحا أن اختيار الشركة عدة مرات لتلك المهمة الوطنية الرفيعة يؤكد ثقة جميع الجهات بالبلدين في جو باص وامكانياتها المتميزة في مجال النقل البري ,, ووجه فادي الشكر إلى المسؤولين والجهات المتعاونة في تلك الهمة بكلا البلدين والى السفارة الفلسطينية بالقاهرة و السفير دياب اللوح

وقد وقع الاتفاقية كل من اللواء محمد رضا داود رئيس شركة لاكي تورز وفادي ماهر نصيف رئيس شركة جو باص للنقل البري وعن الجانب الفلسطيني ممثلو وزارة الأوقاف و عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات العمرة ووزارة النقل والمواصلات ممثلة في الخطوط الجوية الفلسطينية بقيادة الطيار وليد تمام.