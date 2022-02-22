/681125/ساموزين-يطرح-أحدث-أعماله-الغنائية-بسيطة
طرح الفنان الشهير ساموزين أحدث أعماله الغنائية منذ قليل، والتي أتت بعنوان «بسيطة»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية ساموزين الجديدة، من كلمات حسام طنطاوي والحان معتز أمين وتوزيعوميكس وماستر، چيزو، جيتار باسم سعيد والكليب من إخراج شريف فرنسيس، وتعد التعاون الاول لسموزين وسارة الطباخ.
كلمات أغنية بسيطة
حبيبي يا ريت
تطمنى
بأى كلام
لا بعرف خوف
ولا استسلام
معاك هفضل لحد
ماتبقى مطمن
فى حضنى تحكى وتفضفض
وتوصف ليا فى الأحلام
حبيبى ياريت
تفهمنى
جرالك إيه
قالقنى عليك
وقلقان ليه
نعيش اللحظة بس
وسيبنا من بكرة
وبكرة أكيد هييجى
ونعرف منه
شايل إيه ...
بسيطة
لو نبسطها
صعبة لو نصعبها
حبيبى الدنيا مش عايزة
نحسبها كتير
ألبوم لو عمري يرجع
وكان آخر أغاني المطرب ساموزين فى عام 2018، عندما أطلق البوم “ لو عمري يرجع، وجمل الألبوم 9 أغاني كانت أغنية “لو عمري يرجع” أولى أغانيه فى الالبوم.
أغنية لو عمري يرجع
أغنية لو عمري يرجع، من كلمات الشاعر علاء عبد الحفيظ، والحان على شعبان، وتوزيع موسيقي أسامة عبدالهادي، وكانت كلمات الاغنية تقول:
وقبل مايبقى بينا كلام شايف فى عينيك سنين قدام
حبيبى خلاص لقيت عمرى معاك احلوت الايام
بقيت اجمل من الاحلام ياريتك جتلى من بدرى
وقبل مايبقى بينا كلام شايف فى عينيك سنين قدامحبيبى خلاص لقيت عمرى معاك احلوت الايام
بقيت اجمل من الاحلام ياريتك جتلى من بدري
انا كنت فين وانت ياعمرى كنت
قبلك سنين مش محسوبين من عمر
احساس جديد والحلم ده مابقاش بعيد
تفاصيل آخر أعمال ساموزين
وكانت أخر أغاني البوم المطرب حملت عنوان “ولا حد يوصله”، والتى تعد من كلمات تامر حسين، والحان على شعبان، وتوزيع طارق توكل.
ويترقب ساموزين طرح عدد من أعمله الغنائية التي من المقرر أن تحقق نجاحات مبهرة كباقي أغنياته المصرية والغير مصرية، والتي تألق بها على قنوات يوتيوب والقنوات الأخرى كمزيكا وغيرها، ولا زال الجمهور يشيد بها حتى الآن.
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