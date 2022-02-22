/681126/مقدم-مشروع-قانون-الفحص-الطبي-دوره-كبير-في-تقليل-نسب-الطلاق-وورسم-الـ-500-جنيه-لا-يمثل-عقبة

تحدث مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عن تفاصيل مشروع القانون خاصة بعد احالته من قبل البرلمان خلال الجلسة العامة للجنة المختصة من اجل مناقشته وابداء الراي عليه.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة تقديم الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، مؤكدا مشلات الطلاق أوالتي زادت حدتها هي السبب في التقدم بهذا المشروع من اجل تأهيل المواطن للزواج كما ان الكسف الطبي الذي يتم العمل به غير مفعل بالمره وبالتالي غياب دوره.

مشروع قانون الفحص الطبي للحد من نسب الطلاق

ونوه السادات في مداخلته الهاتفية على ان مشروع القانون تضمن مواد تلزم كلا من الطرفين باتمام شهادة زواج مضبوطة كما تضمن الزام للمأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل.

كريم السادات: فرض رسم 500 جنيه لا يمثل عقبة للزواج

ولفت لا نريد تحميل الدولة اعباء مالية واقتصادية لتحمل تكلفة هذه الامور، مشيرا غلى ان فرض رسوم قيمتها 500 جنيه لن تكون عقبة للمقبل على الزواج.

واختتم السادات حديثه منوها ان القانون بعد اقراره سيكون له دور في تقليل نسب الطلاق ومشاكل الاطفال النفسية.