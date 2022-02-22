/681126/مقدم-مشروع-قانون-الفحص-الطبي-دوره-كبير-في-تقليل-نسب-الطلاق-وورسم-الـ-500-جنيه-لا-يمثل-عقبة
تحدث مقدم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، النائب كريم السادات عضو مجلس النواب عن تفاصيل مشروع القانون خاصة بعد احالته من قبل البرلمان خلال الجلسة العامة للجنة المختصة من اجل مناقشته وابداء الراي عليه.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة تقديم الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، مؤكدا مشلات الطلاق أوالتي زادت حدتها هي السبب في التقدم بهذا المشروع من اجل تأهيل المواطن للزواج كما ان الكسف الطبي الذي يتم العمل به غير مفعل بالمره وبالتالي غياب دوره.
مشروع قانون الفحص الطبي للحد من نسب الطلاق
ونوه السادات في مداخلته الهاتفية على ان مشروع القانون تضمن مواد تلزم كلا من الطرفين باتمام شهادة زواج مضبوطة كما تضمن الزام للمأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل.
كريم السادات: فرض رسم 500 جنيه لا يمثل عقبة للزواج
ولفت لا نريد تحميل الدولة اعباء مالية واقتصادية لتحمل تكلفة هذه الامور، مشيرا غلى ان فرض رسوم قيمتها 500 جنيه لن تكون عقبة للمقبل على الزواج.
واختتم السادات حديثه منوها ان القانون بعد اقراره سيكون له دور في تقليل نسب الطلاق ومشاكل الاطفال النفسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقدم مشروع قانون الفحص الطبي: دوره كبير في تقليل نسب الطلاق وورسم الـ 500 جنيه لا يمثل عقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.